На охрану правительственных зданий в Башкирии выделят 18,6 млн рублей

На охрану правительственных зданий в Башкирии выделят 18,6 млн рублей
На охрану правительственных зданий в Башкирии выделят 18,6 млн рублей
Вчера, 17:04ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Контракт на оказание охранных услуг был опубликован на портале госзакупок 18 мая

На услуги по круглосуточной охране правительственных объектов в столице республики планируют выделить 18 602 460 рублей. Соотвествующий контракт был опубликован на портале госзакупок.

Сообщается, что подрядчик обязуется в 24-х часовом формате охранять такие здания, как Дома республики, ЦУР, здания Госсобрания, Хозяйственного управления, а также Министерства промышленности и энергетики.

Также из условий контракта следует, что подрядчик со своей стороны должен будет обеспечить заказчику 74,6 тыс. часов вооруженной охраны и 41,8 тыс. часов невооруженной. Примечательно также, что в соответствии с одним из пунктов, охранники должны иметь при себе служебное гладкоствольное и нарезное гладкоствольное оружие (речь в обоих случаях идёт об огнестрельном оружии, отличие которого друг от друга заключается в том, что гладкоствольное обладает гладким каналом ствола, а нарезное оружие — винтовыми нарезами внутри — прим.ред.). Наряду с огнестрельным оружием сотрудники должны также быть вооружены резиновыми палками и наручниками.

Напомним, ранее уфимский экономист заявил о том, что в документации перелёта властей Башкирии в Узбекистан есть серьёзная несостыковка. Согласно данным на портале госзакупок, его стоимость должна была составить порядка 20 миллионов рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы