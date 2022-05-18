Минеева считает необходимым создать отечественный ресторанный рейтинг

Руководство французской компании Michelin 4 марта решило приостановить работу, связанную с рекомендацией российских заведений. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, стране необходим собственный рейтинг, который будет иметь серьезную репутацию.

Как сообщает tass.ru со ссылкой на слова Минеевой, российская столица остается в числе лучших гастрономических мест на Земле. Даже несмотря на то, что из России ушел Michelin. «Уровень конкуренции на рынке сегодня очень высок», — говорит она в подтверждение своих слов. И выдержать ее смогут только те, кто сумел осуществить уникальную подачу, способную работать на привлечение внимания огромного количества посетителей. А также внедрить у себя новые идеи. По мнению бизнес-омбудсмена, при составлении нового рейтинга все это должно учитываться. И тогда это будет новый знак «высокой кухни». Красный гид Michelin является самым известным и влиятельным среди ресторанных рейтингов. Его начали впервые выпускать в 1900 году. В октябре прошлого года рейтинг Michelin впервые стал учитывать качество ресторанов, работающих в российской столице. Из 69 заведений девять стали обладателями знаменитых звезд. Через месяц в ходе опросов выяснилось желание каждого десятого россиянина побывать в Москве с целью посещения мишленовского ресторана. Но 4 марта нынешнего года французской компанией Michelin, формирующей ресторанный гид, было принято решение о приостановке рекомендационной деятельности, касающейся российских заведений. По мнению основателя Российского ресторанного фестиваля и владельца отраслевого медиа СысоевFM Александра Сысоева, необходимость в рейтинге ресторанов у их владельцев и посетителей существует давно. «Нужны и гиды, и рейтинги/премии, но максимально прозрачные и честные», — считает он. При этом есть два основных направления. Что касается международных гидов, они создаются для иностранных туристов, а локальные направлены на местную аудиторию, но могут быть интересны и туристам. А создание сильного отечественного гида может способствовать работе в обоих направлениях. Этому поможет правильная рекламная кампания. Рестораны являются важной частью досуга. С ростом их качества вырастет и качество отелей, и устройства самих городов. Но для этого нужно создать отдельные гиды по городам, без объединения их в единый рейтинг. По словам шеф-повара ресторана Artest, имеющего две звезды, Артема Естафьева, рейтинг, прежде чем стать хоть немного схожим с Michelin, должен с самого начала пройти весь тернистый путь, пройденным известным рейтингом. Чтобы у поваров всего мира появилось желание войти в рейтинг, который является неподкупным, заслуженным, честным. «Думаю, такое возможно в будущем, но это долгий путь», — считает он. По мнению члена Партии роста ресторатора Ларисы Невидайло, для создания серьезного российского рейтинга также нужен не один год. Кроме того, надо учитывать тот факт, что международный рейтинг котируется выше, чем рейтинг в рамках одной страны.

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