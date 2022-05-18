Домклик выяснил, где в Башкирии дешевле всего купить дом

— Одна из особенностей Башкирии — большое количество сельских населенных пунктов. В Сбере есть специальные программы, которые помогут приобрести или построить загородный дом. Так, купить готовое жилье можно в ипотеку по ставке от 13,9%, при этом можно воспользоваться такими программами, как, например, «Семейная ипотека» — от 5,7%, или ипотека с господдержкой — от 9%. Для тех, кто предпочитает самостоятельно построить дом, есть специальное предложение — ипотека на строительство по ставке от 14,2%, — управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.