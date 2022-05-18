Домклик выяснил, где в Башкирии дешевле всего купить дом

Домклик выяснил, где в Башкирии дешевле всего купить дом
Домклик выяснил, где в Башкирии дешевле всего купить дом
Вчера, 17:27ОбществоФото: 1mi
В Башкирии такими районами стали Ермекеевский, Архангельский и Стерлибашевский.

Аналитический центр Домклик провел исследование стоимости загородных домов в 17 регионах страны, в том числе и в Республике Башкортостан. На основе объявлений, размещённых на сервисе Домклик, аналитики определили областные города и районы с минимальной стоимостью загородных домов (по состоянию на 8 апреля 2022 года).

В Башкирии такими районами стали Ермекеевский, Архангельский и Стерлибашевский. Дом в них можно приобрести за 0,55, 0,55 и 0,61 млн руб. соответственно. Средний показатель по республике составил 2 млн рублей.

— Спрос на загородные дома демонстрирует характерный для начала сезона рост. В апреле объем предложений по загородным домам на Домклик в целом по России увеличился на 3,9% по сравнению с началом 2022 года (с 310 887 лотов до 322 817 лотов) и более чем на 35% по сравнению с апрелем прошлого года. Надеемся, что новое исследование аналитиков сервиса Домклик поможет нашим клиентам сделать оптимальный выбор, — руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова.

— Одна из особенностей Башкирии — большое количество сельских населенных пунктов. В Сбере есть специальные программы, которые помогут приобрести или построить загородный дом. Так, купить готовое жилье можно в ипотеку по ставке от 13,9%, при этом можно воспользоваться такими программами, как, например, «Семейная ипотека» — от 5,7%, или ипотека с господдержкой — от 9%. Для тех, кто предпочитает самостоятельно построить дом, есть специальное предложение — ипотека на строительство по ставке от 14,2%, — управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

недвижимость
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