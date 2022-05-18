Дело Фатхуллы Исхакова из Уфы, без вины отсидевшего 13 лет ушло в кассационный суд

Мужчина долгие годы пытался восстановить свое честное имя после того как нашелся настоящий преступник, но ни голодовки, ни внимание СМИ к делу не помогали.

История Фатхуллы Исхакова известна многим, еще в далеком 1959 его осудили за покушение на убийство двух девушек, а мужчина, вины которого в преступлении не было отсидел 13 лет. Около 10 лет назад проходивший по делу Исхакова свидетелем человек дал чистосердечное признание, а Исхаков начал тяжелое сражение за получение оправдания и восстановление его доброго имени. В ход шли всевозможные методы для того, чтобы привлечь к ситуации внимание общественности и властей, включая голодовку, которую Исхаков объявлял в его почтенном возрасте. Еще в конце декабря юрист Виталий Буркин, который помогает в нелегком деле Исхакову сообщал о том, что они с его доверителем «максимально приблизились к отмене приговора». 22 декабря Буркин сообщал о том, что Конституционный Суд признал, что в деле Исхакова основания для отмены приговора и пересмотра дела установлены, но несмотря на это желаемого результата в деле юрист и пенсионер не добились. Есть вероятность того, что приговор все-таки будет отменен, ведь на заседании Верховного суда России старое дело Исхакова ушло в Самарский шестой кассационный суд, а это уже прецедент, который дает основания полагать, что в нынешнем году Фатхулла Исхаков может быть реабилитирован. Mkset следит за развитием событий.

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