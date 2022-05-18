Буцаев: 75% мусоровозов в России — отечественного производства

Буцаев: 75% мусоровозов в России — отечественного производства
Буцаев: 75% мусоровозов в России — отечественного производства
Вчера, 13:28ОбществоФото: reo.ru
Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о высокой доле отечественного спецтранспорта, работающего в сфере обращения с ТКО. По его словам, российские и белорусские машины — это 75% автопарка отрасли.

Буцаев подчеркнул важную роль логистики в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Задача РЭО заключается не только в сборе, но и в транспортировке мусора. При этом в сложившихся экономических условиях следует искать оптимальные решения, в том числе наращивать импортозамещение, пишет 360 tv.ru.

Тройка лидеров в автопарке, занимающемся транспортировкой ТКО, — это «КамАЗ» — 35,7% (8410 машин), «МАЗ» — 17,8% (4021) и «ГАЗ» — 10,9% (2466). Всего же в отрасли задействованы 22 773 спецавтомобиля, мусоровозов из них 15 451.

По импортозамещению подвижного состава лидируют Северный Кавказ — 94%, Уральский округ и Приволжье — 89%. Третье место за Сибирским округом — 83%.

Руководитель РЭО рассказал о том, что работа с белорусским автопромом ведется давно. Не случайно МАЗы входят в топ-3 по числу используемых в отрасли машин. С российскими автопроизводителями у РЭО также налажены связи. Один из совместных проектов касается прослеживаемости движения отходов при помощи датчиков весового контроля и камер на мусоровозах.

Буцаев напомнил, что все мусоровозы должны быть оснащены датчиками ГЛОНАСС и проходить весовой контроль на въезде на полигоны и объекты сортировки. Внедрение механизмов контроля поможет очистить рынок обращения с ТКО от недобросовестных игроков. В первую очередь от тех, которые вместо перевозки отходов к местам переработки сгружают их на свалки.

Выявлять таких перевозчиков поможет внедряемая РЭО система контроля за движением. Данные с установленных на мусоровозы датчиков будут передаваться в электронную систему на базе государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов. Говоря проще, движение мусора будет контролироваться на 100% от места сбора до точки, где его перерабатывают.

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