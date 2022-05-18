Банк «Открытие» набирает персонал для работы в контактном центре в Уфе

Новички могут рассчитывать на индивидуально подбираемый график работы, стабильные и конкурентные заработные платы, ДМС с доступом в ключевые медицинские учреждения Уфы, льготные условия по кредитным продуктам «Открытия», а также на прозрачную систему карьерного роста и на ряд иных преференций. Следует отметить, что банк официально трудоустраивает уже на этапе обучения и предлагает своим сотрудникам скидки у партнеров.