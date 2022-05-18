Банк «Открытие» набирает персонал для работы в контактном центре в Уфе

Банк «Открытие» набирает персонал для работы в контактном центре в Уфе
Банк «Открытие» набирает персонал для работы в контактном центре в Уфе
Вчера, 11:00ОбществоФото: pxhere.com
В современном контактном центре банка «Открытие» в Уфе на ул. 8 марта д. 12 (ранее Единый Сервисный Центр Росгосстрах Банка), специализирующемся на автобизнесе, открыто более 50 вакансий.

В банке «Открытие» уточнили, что в списке открытых вакансий значатся: оператор контактного центра, начинающий специалист, а также менеджер по продвижению банковских продуктов.

С присоединением РГС Банка автомобильное кредитование представляет собой одно из основных направлений деятельности «Открытия». В руководящем аппарате было принято решение о существенном укреплении рыночных позиций и о масштабировании цифрового бизнеса. В этой связи возникла необходимость пополнения команды единого сервисного центра, который специализируется только на автобизнесе.

Официальные представители банка «Открытие» уточнили, что приглашают на работу специалистов, желающих занимать стартовые позиции операторов, а также менеджеров.

Новички могут рассчитывать на индивидуально подбираемый график работы, стабильные и конкурентные заработные платы, ДМС с доступом в ключевые медицинские учреждения Уфы, льготные условия по кредитным продуктам «Открытия», а также на прозрачную систему карьерного роста и на ряд иных преференций. Следует отметить, что банк официально трудоустраивает уже на этапе обучения и предлагает своим сотрудникам скидки у партнеров.

Главное требование к соискателям — обладать грамотной письменной и устной речью. Основная профессиональная обязанность — общаться с клиентами в телефонном режиме. Каждому новому сотруднику контактного центра банка «Открытие» будут помогать опытные наставники. Это позволит комфортно и оперативно вникнуть во все детали и адаптироваться к работе.

Подчеркнем, что контактные центры «Открытия» считают одними из лучших в стране. У молодых специалистов есть, таким образом, уникальная возможность стать членом коллектива профессионалов банковской организации, входящей в топ-10 российских банков.

Запись на собеседования осуществляется по ссылке https://open.xorai.ru/#520063. Соискатели также могут отправлять свои резюме по электронному адресу [email protected] Обязательно делайте пометку «Работа в контактном центре в Уфе».

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