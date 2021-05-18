Жители поселка в Уфе возмущены мусором, сваленным при строительстве Восточного выезда

Житель поселка Дудкино в Уфе обратился в редакцию Mkset за помощью. Он уверяет, что при строительстве Восточного выезда рабочие вывалили грунт и строительный мусор на поляны. А вывозить его пока никто не собирается.

— Там две поляны были красивые. На этих полянах были небольшие природные ложбины. Строители завалили эти два оврага под чистую мусором. Садовиков администрация Кировского района за мусор и стройматериалы наказывает, штрафы им выписывают, а здесь как будто всем все разрешили и никаких проблем нет, — возмущается уфимец Альберт. По словам мужчины, две кучи с мусором появились в районе СНТ «Геофизик» и «Ягодка». Как раз рядом продолжается строительство Восточного выезда из города. Mkset направил запрос в администрацию города для получения комментария. Как только мы получим ответ, он будет опубликован на сайте.

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