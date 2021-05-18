В Башкирии перестал работать телеканал БСТ из-за кражи кабеля с вышки связи

В некоторых городах Башкирии прекратилось эфирное вещание телеканала БСТ. Как сообщил директор ГТРК «Башкортостан», которая владеет каналом, Рустам Зарафутдинов, сигнал канала пропал у тех зрителей, кто принимает его с помощью домашней комнатной или наружной антенны.

Телеканал перестал работать сегодня ночью в Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и окрестностях, написал Зарафутдинов на своей странице в соцсетях. По его словам, это произошло из-за того, что неизвестный человек обрубил и украл 15 метров силового кабеля на ретрансляционной вышке, откуда распространяется эфирный сигнал. — Отчаянный, конечно. Ничего не побоялся ради того, чтобы выручить за эту железку деньги на выпивку и закуску. Там электрическое напряжение нехилое такое - можно было самому превратиться в эту самую закуску с поджаристой корочкой, — заявил руководитель телекомпании. Он отметил, что такое случается не впервые - в прошлом году на этой же вышке некие лица провернули такую же схему, однако злоумышленников поймать не удалось. Зарафутдинов считает, что владельцу вышки необходимо установить на своих объектах связи систему видеонаблюдения. Телекомпания направила оператору связи и владельцу вышки обращение с просьбой восстановить кабель, но когда завершатся работы пока неизвестно.

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