В Башкирии «Единая Россия» предложила пустить родителей на выпускные без вакцинации

Региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось в коронавирусный штаб Башкирии с просьбой ослабить ковид-ограничения при проведении выпускных в детских садах и школах. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе главы республики.

Согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова, родители смогут посетить выпускные при наличии прививки от коронавируса или титров антител. В соцсетях появилась информация, что партия «Единая Россия» предложила отменить запреты на посещение мероприятия в школах и детсадах. Не отменить, а ослабить. В любом случае, какие-то ограничения и санитарные требования необходимо соблюдать, сообщила Mkset пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова. Как пояснил Mkset председатель регионального отделения «ЕР» Рустем Ахмадинуров, партия просит допускать родителей на выпускные без справок о вакцинации или антителах. Однако единоросы настаивает на соблюдении других мер безопасности: средства индивидуальной защиты и социальная дистанция. Мы просим либерализовать допуск родителей на выпускные, сказал Рустем Ахмадинуров. Напомним, после публикации указа Хабирова родители потребовали отменить запрет на посещение выпускных. Жители Башкирии обратили внимание, что при организации мероприятий в школах и детских садах ковид-ограничения намного жестче, чем при проведении концертов.

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