«Третья волна близко»: мэр Уфы Сергей Греков призвал жителей вакцинироваться

«Третья волна близко»: мэр Уфы Сергей Греков призвал жителей вакцинироваться
«Третья волна близко»: мэр Уфы Сергей Греков призвал жителей вакцинироваться
Сегодня, 08:27ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
В Башкирии на сегодняшний день заразились коронавирусом 37 039 человек. За последние сутки заболевание обнаружено у 89 человек.

Как сообщили на оперативном совещании в мэрии города, в Уфе заболеваемость ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В республику поступило 367 тысяч доз вакцины. Однако процент вакцинации достиг лишь 8%. Глава уфимской администрации отметил, что этого недостаточно для создания коллективного иммунитета и поручил подчиненным активнее привлекать граждан к вакцинации.

— Нам информацию необходимо донести до горожан. Мы видим, что происходит в других странах – третья волна совсем близко, — отметил Греков.

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