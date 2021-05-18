«Третья волна близко»: мэр Уфы Сергей Греков призвал жителей вакцинироваться

Как сообщили на оперативном совещании в мэрии города, в Уфе заболеваемость ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В республику поступило 367 тысяч доз вакцины. Однако процент вакцинации достиг лишь 8%. Глава уфимской администрации отметил, что этого недостаточно для создания коллективного иммунитета и поручил подчиненным активнее привлекать граждан к вакцинации.
— Нам информацию необходимо донести до горожан. Мы видим, что происходит в других странах – третья волна совсем близко, — отметил Греков.