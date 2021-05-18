Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни
Сегодня, 06:00ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Башкирии возможны в некоторых районах дожди, однако жара сохранится.

По данным Башгидрометцентра, осадков не прогнозируется, но по северу республики могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах возможны сильные порывы ветра. Столбик термометра достигнет отметки +28...+33 градуса.

19 мая осадков не ожидается, в северных районах пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, по востоку до +6 градусов, днём поднимется до +26...+31 градуса.

В четверг, 20 мая, осадков также не будет, ветер восточный умеренный, днём местами порывистый.Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, по востоку до +6 градусов, днём воздух прогреется до +26...+31 градуса.

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