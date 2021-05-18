Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни

По данным Башгидрометцентра, осадков не прогнозируется, но по северу республики могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах возможны сильные порывы ветра. Столбик термометра достигнет отметки +28...+33 градуса.