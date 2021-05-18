Роспотребнадзор Башкирии предупредил об «опасном» продукте

Роспотребнадзор Башкирии предупредил об «опасном» продукте
Роспотребнадзор Башкирии предупредил об «опасном» продукте
Сегодня, 16:42ОбществоАнна КононоваФото: 1MediaInvest
На сегодняшнем брифинге замминистра здравоохранения Ирина Кононова и руководитель Роспотребнадзора в Башкирии Анна Казак рассказали о сальмонеллезе и подукте, который является разносчиком бактерий. Специалисты дали несколько советов, как избежать инфекционного заболевания.

В настоящее время опасным является сальмонеллез — инфекционное кишечное заболевание. Специалисты отметили, что разносчиком бактерий является яйцо. Они рекомендуют класть продукт в холодильник только в упаковке.

А если достаете, то желательно помыть или хранить в специально отведенном для яиц месте в холодильнике, которое закрывается. Перед приготовлением пищи обязательно яйца надо мыть, посоветовала Анна Казак.

Глава Роспотребнадзора Башкирии также напомнила о четырех случаях заболевания мышиной лихорадкой. При выезде на дачу необходимо соблюдать гигиену при обработке помещений.

Специалисты также рекомендуют в наступивший теплый период мыть руки, овощи и фрукты, а также, по возможности, обрабатывать упаковки.

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