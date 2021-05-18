Предвестник Чикатило: 50 лет назад внуковский маньяк убил 23-летнюю беременную уфимку

В семье её родителей да и в её собственной всегда царили любовь и доверие. Девочек своих она воспитывала одна, но даже и позволить себе не могла срывать на них плохое настроение, пренебрегать ими из-за собственных неудач. И ведь работала при этом целые дни, чтобы содержать семью. Дочки платили ей любовью и нежностью, уважением, доверием и росли честными образованными, большими чистюлями. Во всем помогали маме. Друзей у них всегда было много. К добрым и открытым душой людям друзья притягиваются сами собой. Негодяи, к сожалению, тоже…