Хабиров ответил на предложение «Единой России» ослабить ограничения на выпускных

Суть предложения в том, что при проведении мероприятия на улице или в помещении достаточно соблюдать социальную дистанцию и быть в маске. А для балов в помещении, на которых присутствует более 50 человек, — еще и иметь справку от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний, рассказал Радий Хабиров.