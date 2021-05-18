Хабиров ответил на предложение «Единой России» ослабить ограничения на выпускных

Хабиров ответил на предложение «Единой России» ослабить ограничения на выпускных
Хабиров ответил на предложение «Единой России» ослабить ограничения на выпускных
Сегодня, 14:34ОбществоАнна КононоваФото: со страницы Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал предложение регионального отделения партии «Единая Россия» ослабить ковид-ограничения на выпускных в школах и детских садах. Руководитель региона пообещал рассмотреть данный вопрос на заседании оперштаба и принять решение.

Власти приняли решение пускать на последние звонки и выпускные родителей со справкой о наличии прививки от коронавируса или антител. Однако жители республики возмутились таким решением властей, в связи с чем «Единая Россия» направила обращение в оперштаб Башкирии с просьбой ослабить коронавирусные ограничения.

Суть предложения в том, что при проведении мероприятия на улице или в помещении достаточно соблюдать социальную дистанцию и быть в маске. А для балов в помещении, на которых присутствует более 50 человек, — еще и иметь справку от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний, рассказал Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что всегда прислушивается к мнению жителей, однако скоропалительных выводов делать не стал. Он заверил, что вопрос рассмотрит оперштаб на ближайшем заседании, а решение будет принято к выпускным.

Напомним, указ Хабирова о проведении выпускных вызвал возмущение у родителей школьников и воспитанников детских садов. Жители заявили, что требования при посещении мероприятий в образовательных учреждениях намного жестче, чем при организации концертов. Некоторые связали требование властей о предоставлении справок с насильным принуждением к вакцинации от коронавируса.

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Единая РоссияшколаБашкирияпоследний звонокРадий Хабиров
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