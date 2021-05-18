Хабиров ответил на предложение «Единой России» ослабить ограничения на выпускных

Власти приняли решение пускать на последние звонки и выпускные родителей со справкой о наличии прививки от коронавируса или антител. Однако жители республики возмутились таким решением властей, в связи с чем «Единая Россия» направила обращение в оперштаб Башкирии с просьбой ослабить коронавирусные ограничения.
Суть предложения в том, что при проведении мероприятия на улице или в помещении достаточно соблюдать социальную дистанцию и быть в маске. А для балов в помещении, на которых присутствует более 50 человек, — еще и иметь справку от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний, рассказал Радий Хабиров.
Глава Башкирии отметил, что всегда прислушивается к мнению жителей, однако скоропалительных выводов делать не стал. Он заверил, что вопрос рассмотрит оперштаб на ближайшем заседании, а решение будет принято к выпускным.
Напомним, указ Хабирова о проведении выпускных вызвал возмущение у родителей школьников и воспитанников детских садов. Жители заявили, что требования при посещении мероприятий в образовательных учреждениях намного жестче, чем при организации концертов. Некоторые связали требование властей о предоставлении справок с насильным принуждением к вакцинации от коронавируса.