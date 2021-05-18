Грядет глобальное потепление. Ученые объяснили причины аномальной жары в Башкирии

Аномальная жара в Башкирии-2021: климатологи назвали причины

Жаркая погода продержится в республике как минимум до конца этой недели. Преподаватель кафедры кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии БашГУ Рита Галимова рассказала Mkset о том, можно ли считать нынешнюю жару в Башкирии аномальной и какую погоду ожидать в будущем.

По словам эксперта, в мае 2021 года жара в Башкирии действительно является аномальной. Причиной этому Галимова назвала антициклонические процессы. По данным из открытых источников, антициклон характерен ясной или малооблачной погодой, отсутствием ветра и осадков, устойчивым характером погоды. Если летом антициклон приносит жаркую малооблачную погоду, то в зимний период — сильные морозы, иногда также возможен морозный туман. Накануне жителям Башкирии стало известно о таком термине, как «Опасное Солнце». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей России о том, что индекс ультрафиолетового излучения достигнет отметки 6-7, что вызывает высокий риск вреда для кожи и глаз. — Этот термин связан с влиянием высоких положительных температур на состояние человека. «Опасное Солнце» обычно вызывает недомогание, тепловой удар. Такие волны тепла влияют на увеличение смертности, особенно среди пожилого населения. Если рассмотреть влияние на экосистемы, то это приводит к засушливым условиям, угнетению растительности в начале вегетации. Увеличивается риск возникновения пожаров, — комментирует преподаватель БашГУ Рита Галимова. По мнению ученых, сейчас наша планета находится в периоде глобальных климатических изменений. Межправительственная группа экспертов по изменению климата пришла к выводу, что наступающее глобальное потепление вызвано увеличением выбросов парниковых газов в результате антропогенной деятельности. Проще говоря, для спасения планеты и экосистемы сейчас необходимо прекратить добывать и перерабатывать полезные ископаемые, рубить леса и наращивать объемы животноводства. — К сожалению, если человек об этом не задумается и не начнёт предпринимать меры по регулированию и снижению климатически активных газов, то последствия будут для него самого и всех экосисем планеты плачевны, — считает Рита Галимова. Что касается зимнего периода, то, по словам эксперта, за многолетний период наблюдается тенденция к увеличению осадков в Башкирии. Тем не менее, надвигающееся глобальное потепление будет делать наши зимы еще более мягкими и снежными.

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