Экс-директор школы в Башкирии пойдет под суд за кражу премий у подчиненных

Следствие установило, что обвиняемая в 2016–2018 годы организовала стимулирующие выплаты для своих подчиненных, а после потребовала от них вернуть часть премий якобы на нужды школ. Работники школы соглашались и передавали деньги. При этом экс-руководитель школы тратила средства на личные нужды. Всего за эти годы она получила почти 800 тысяч рублей.
Следователи выявили факты хищения совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Уфимскому районы и органов прокуратуры.
Обвиняемая не признала вину в совершенных преступлениях. В ближайшее время дело будет направлено суд для рассмотрения. Следователь также внес представление в адрес главы администрации Уфимского района.