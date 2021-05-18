Экс-директор школы в Башкирии пойдет под суд за кражу премий у подчиненных

Бывший директор школы в Уфимском районе предстанет перед судом за хищении премий у подчиненных. Экс-руководителю предъявлено обвинение по 19 эпизодам, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

Следствие установило, что обвиняемая в 2016–2018 годы организовала стимулирующие выплаты для своих подчиненных, а после потребовала от них вернуть часть премий якобы на нужды школ. Работники школы соглашались и передавали деньги. При этом экс-руководитель школы тратила средства на личные нужды. Всего за эти годы она получила почти 800 тысяч рублей. Следователи выявили факты хищения совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Уфимскому районы и органов прокуратуры. Обвиняемая не признала вину в совершенных преступлениях. В ближайшее время дело будет направлено суд для рассмотрения. Следователь также внес представление в адрес главы администрации Уфимского района.

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