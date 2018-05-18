Жители Туймазов пришли на прием к главному следователю Башкирии

Руководитель следкома Башкирии Юрий Русанов провел личный прием граждан в Туймазах. Он принял 48 горожан, сообщили в пресс-службе следкома.

Среди пришедших на прием были представители трудового коллектива одного из предприятий города. Они принесли коллективное заявление о невыплате заработной платы. По их словам, работодатель не платил зарплату в течение пяти месяцев 25 сотрудникам.

- Заявления были приняты и проверкой по обращениям занялись следователи и сотрудники Государственной инспекции труда по Республике Башкортостан, - сообщили в следкоме. - Защите трудовых прав граждан уделяется особое внимание, так как в Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.