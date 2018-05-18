Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Жители Туймазов пришли на прием к главному следователю Башкирии
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Whatsapp image 2018 05 16 at 10.56.44 418x320

Жители Туймазов пришли на прием к главному следователю Башкирии

Сегодня, 17:44ОбществоРазиф АбдуллинФото: surb.sledcom.ru
Читайте
также
13 мая болельщики ФК «Уфа» проводят Дмитрия Стоцкого в другой клуб
Ядовитый диоксин остался в Уфе
Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни