WADA отказала РУСАДА в восстановлении аккредитации

Совет учредителей WADA согласился с выводами исполкома организации о необходимости продлить сроки отстранения РУСАДА. Об этом пишет портал rns.online .

WADA требует от Москвы исполнения всех пунктов дорожной карты. На данный момент РУСАДА отказывается признавать лишь два пункта карты. Речь идет о непризнании РФ доклада комиссии WADA возглавляемой Ричардом Маклареном о допинге в России и нежелании открывать базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Сейчас Лаборатория остается опечатанной СК РФ