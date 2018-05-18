В Уфе предпринимателя оштрафовали за кальянную в жилом доме

Жильцы дома №7 по ул. Космонавтов в Уфе обратились в прокуратуру с жалобой на нарушение антитабачного законодательства.

Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку, и было установлено, что 27-летний индивидуальный предприниматель организовал на первом этаже жилого дома кафе и кальянную, в которой посетителям предоставлялись услуги по курению табака для кальяна.

Между тем, в соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака” запрещается курение табака в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

Прокуратура возбудила в отношении предпринимателя административное дело по ч. 3 статьи 6.25 КоАП РФ.