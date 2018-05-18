В Стерлитамаке жителей призвали проголосовать, как именно улучшить город

Всего в конкурсе зарегистрировано 74 проекта. Самое большое количество претендентов в номинациях "Волонтерское движение" и "Городская среда" – по 17. В номинации "Творчество, культура и искусство" представлены 12 проектов, "Здоровый образ жизни" - 10, "Экология и защита животных"- 8, "Патриотическое воспитание"- 6, "Моя малая родина" -5.

Сейчас полным ходом идет голосование, которое и должно определить лидеров. В каждой из семи номинаций конкурса будет выбрано по три финалиста, набравших наибольшее число голосов. Именно они и предстанут перед экспертной комиссией, которая определит имена победителей.

По задумке организаторов конкурса – Башкирской содовой компании – им будут выплачены гранты, на реализацию своих идей. Гранты выделяются в размере от 250 тысяч до 1 миллиона рублей.

Конкурс городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом» - это первый в истории города пример частно-общественного партнерства. Его уникальность состоит в том, что он позволяет соединить гражданскую инициативу и возможности социально ответственного бизнеса во благо города.

Горожанам предстоит нелегкий выбор, какие инициативы стоит поддержать, на какие из них пойдут средства БСК. Каждый участник онлайн-голосования может проголосовать только за один проект в номинации: каждая номинация – один голос.