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В Стерлитамаке заведующую детсадом подозревают в присвоении бюджетных денег
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В Стерлитамаке заведующую детсадом подозревают в присвоении бюджетных денег

Сегодня, 15:55ОбществоРита Расулева
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