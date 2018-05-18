В Стерлитамаке заведующую детсадом подозревают в присвоении бюджетных денег

В Следкоме республики возбуждено уголовное дело по подозрению заведующей детским садом №13 города Стерлитамака в присвоении бюджетных денег.

По версии следствия, с января 2010 по август 2015 года заведующая незаконно установила работнице детского сада доплату якобы за выполнение работ по замещению персонала. В действительности она работы не выполняла, а деньги передавала заведующей.

Таким образом, безвозмездно и противоправно заведующая в общей сложности незаконно получила из бюджета более 40 тысяч рублей.