В России пожаловались на блокировку Viber
Сегодня, 15:32Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Российской Федерации жалуются на проблемы с подключением к Viber.
Представители Viber сообщили, что сбои в работе их мессенджера происходят из-за попыток операторов связи заблокировать используемые им серверы. Об том пишет портал rns.online.
В Viber не могут объяснить действия операторов. В компании подчеркнули, что происходящее не связано с мессенджером напрямую. Пользователи страдают по причинам, которые компании неизвестны.
В Роскомнадзоре на просьбу журналистов прокомментировать происходящее пока не ответили.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей