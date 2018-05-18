В России пожаловались на блокировку Viber

Представители Viber сообщили, что сбои в работе их мессенджера происходят из-за попыток операторов связи заблокировать используемые им серверы. Об том пишет портал rns.online.

В Viber не могут объяснить действия операторов. В компании подчеркнули, что происходящее не связано с мессенджером напрямую. Пользователи страдают по причинам, которые компании неизвестны.