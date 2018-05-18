В Госдуме пообещали закрепить 22 кнопку за городскими телеканалами

Законопроект предлагает ввести понятие «обязательный общедоступный телеканал муниципального образования» и предоставить таким каналам 22-ю позицию в сетке вещания на территории муниципального образования.

В 2016 году аналогичный законопроект предоставил 21-ю позицию в сетке вещания для общедоступных региональных телеканалов.

Основной критерий, по которому муниципальные каналы смогут претендовать на кнопку, останется таким же, как и для телеканалов субъектов РФ: эфир должен на 75% состоять из национальной продукции – программ на языках народов России, которые созданы гражданами РФ.

Муниципальные телеканалы должны будут выделить не менее половины эфирного времени в своих информационных программах на освещение местных тем. При этом доля информационных, информационно-просветительских и информационно-аналитических программ должна будет занимать не менее 15% вещания. Эти критерии позволят отсечь от участия в конкурсе развлекательные телеканалы и сделать акцент на освещении общественно-политической жизни и социальной сферы конкретного муниципалитета.