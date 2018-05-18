В Госдуме пообещали закрепить 22 кнопку за городскими телеканалами
Законопроект разработали и представили эксперты Общероссийского народного фронта.
Законопроект предлагает ввести понятие «обязательный общедоступный телеканал муниципального образования» и предоставить таким каналам 22-ю позицию в сетке вещания на территории муниципального образования.
В 2016 году аналогичный законопроект предоставил 21-ю позицию в сетке вещания для общедоступных региональных телеканалов.
Основной критерий, по которому муниципальные каналы смогут претендовать на кнопку, останется таким же, как и для телеканалов субъектов РФ: эфир должен на 75% состоять из национальной продукции – программ на языках народов России, которые созданы гражданами РФ.
Муниципальные телеканалы должны будут выделить не менее половины эфирного времени в своих информационных программах на освещение местных тем. При этом доля информационных, информационно-просветительских и информационно-аналитических программ должна будет занимать не менее 15% вещания. Эти критерии позволят отсечь от участия в конкурсе развлекательные телеканалы и сделать акцент на освещении общественно-политической жизни и социальной сферы конкретного муниципалитета.
«В течение недели направим законопроект в министерство. Аналогичный закон о закреплении 21-й кнопки за региональными телеканалами показал свою эффективность. Поэтому мы рассчитываем, что консультации с заинтересованными сторонами по нашим поправкам в закон о СМИ удастся завершить в самой ближайшей перспективе. После чего мы планируем внести законопроект на рассмотрение парламента», — прокомментировала координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья Костенко.