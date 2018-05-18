Россия просит мир не вмешиваться в выборы в Венесуэле

Претендентами на пост главы государства выступают действующий президент страны Николас Мадуро, лидер оппозиции Энри Фалькон, а также еще четыре кандидата - Рейнальдо Кихада, Луис Ратти, Франсиско Висконти и Хавьер Бертуччи. Об этом 18 мая пишет газета «Известия».

Эксперты считают, что основная борьба на выборах разразится между Мадуро и Фальконе. Оба имеют множество сторонников.

Приехавший в Каракас член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Василий Лихачёв призвал мир не вмешиваться в выборы главы Венесуэлы. По словам российского чиновника, граждане этой южноамериканской страны имеют право голоса. Такой подход поможет в развитии гражданского общества, политики и экономики Венесуэлы.

ЦИК РФ и Национальный избирательный совет Венесуэлы заключили соглашение о международном мониторинге процедуры избрания нового президента страны, сказал Лихачёв.