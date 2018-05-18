«Об этом знали все»: силовики провели обыск у проректора Башгосуниверситета

Сегодня, 18 мая, стало известно о том, что в кабинете проректора по социально-экономическому развитию Антона Шаронова прошла выемка документов.

По словам осведомленного источника, занимающего пост руководителя одного из структурных подразделений университета и пожелавшего остаться анонимным, в кабинете силовики изъяли компьютер, сейф, а также внимательно ознакомились с работой центральной бухгалтерии и отдела госзакупок.

- В университете мы связываем это с заключением под стражу начальника финансово-экономического управления университета Эдуарда Анварова в начале этого года. Тогда эта новость просто потрясла всех в вузе. Анварова обвиняют во взяточничестве, он уже 4 месяца находится в СИЗО. Судя по всему, от него пошла какая-то информация.

По словам источника Медиакорсети, Анваров является близким другом Шаронова и в курсе возможного вмешательства в коррупционные дела проректора.

При этом в университете, как сообщает работник вуза, о возможных противоправных действиях знали уже давно.

- На апрельском ученом совете ректор Николай Морозкин во всеуслышанье заявил о начале серьезной инвентаризации в вузе. Тогда он рассказал, что на складе не обнаружено мебели почти на 800 тысяч рублей. Все понимали, что речь идет о работе Шаронова. Я заявляю, это обсуждалось не кулуарно, об этом говорили вообще все.

Отметим, что имя Шаронова хорошо известно в Пензенской области. В частности, издание "Улица Московская" сообщает о проведенном в городе Сердобске митинге за отставку Шаронова в 2013 году. Шаронов проработал в качестве главы администрации города всего 8 месяцев. Издание пишет, что за это время "он успел настроить против себя большинство жителей города".

Между тем, ректор университета настроен решительно пресекать подобные коррупционные действия, поскольку может понести серьезные репутационные риски.

Напомним, 23 апреля ФСБ проверяла документы у проректора по учебной части Юлая Янбаева. В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Эдуарда Анварова.

Как стало известно, он неоднократно получал деньги от своего заместителя. Следователям стало известно о взятках, после того, как к ним обратилась сама заместитель, уставшая платить руководителю.

- По версии следствия, с сентября 2015 по март 2017 года получил от своего заместителя незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 500 тысяч рублей за общее покровительство по службе. Поборов страх перед непосредственным руководителем, заместитель начальника обратилась с заявлением в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.