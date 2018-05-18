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«Об этом знали все»: силовики провели обыск у проректора Башгосуниверситета
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
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«Об этом знали все»: силовики провели обыск у проректора Башгосуниверситета

Сегодня, 20:28ОбществоНадежда ВалитоваФото: http://ym-penza.ru
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