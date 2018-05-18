На создателя фильма «451 градус по Фаренгейту» повлияли труды

Кинолента снята по роману Рэя Брэдбери. В России премьера «451 градус по Фаренгейту» запланирована на воскресенье. Об этом 18 мая пишет газета «Известия».

По словам Бахрани, действие его фильма происходит не в будущем, а в настоящем времени. Это альтернативное сегодня, каким бы оно могло быть если бы, например, Третий Рейх не проиграл во Второй мировой войне. Для правдоподобности режиссер довольно вольно обошелся с оригинальным текстом книги. Так создатели фильма убрали из сценария механическую собаку, добавив вместо нее электронного секретаря (Twitter).

Режиссер волнуется, что из-за изменения сценария зрителям фильм не понравится. Еще на стадии его написания Бахрани подумывал о том, чтобы все бросить и не снимать «451 градус по Фаренгейту».