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МЧС по Башкирии предупреждает о грозах и шквалистом усилении ветра
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МЧС по Башкирии предупреждает о грозах и шквалистом усилении ветра

Сегодня, 15:08ОбществоРита Расулева
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