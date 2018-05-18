Границы России в Арктике будут охранять бомбардировщики Ту-160

По мнению командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, боевые машины совершат перелет до Анадыря, чем усилят оборону и защиту региона. Об этом 18 мая пишет газета «Известия».

Арктика имеет для Минобороны РФ особое значение. Сейчас там строятся аэродромы. Регион постепенно осваивается. На его территории проходят испытания новых боевых машин. Меры по усилению военного присутствия в данной местности позволят обеспечить РФ большую безопасность, сказал Кобылаш.

Генерал-лейтенант сообщил, что география полетов сверхзвуковых российских самолетов постепенно становится шире. Так присутствие стратегических отечественных бомбардировщиков на экваторе и в Индонезии говорит о росте спектра военных задач.