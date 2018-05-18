Госдума хочет штрафовать иностранные компании за «двойные стандарты»

За реализацию в России товаров плохого качества иностранные бренды необходимо штрафовать на крупные суммы. Об этом 18 мая пишет газета «Известия».

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенёва, некоторые зарубежные компании поставляют в Россию товары низкого качества. Такую же, но более качественную продукцию, иностранные поставщики отправляют на рынки «своих» стран.

Российские надзорные органы должны сравнивать качество товаров поставляемых в Россию с «эталонными образцами» идущими в Англию, Францию и Германию. Бренды, которые специально выпускают для России товары более низкого чем для других стран качества, нужно штрафовать, уверен Гутенёв.