Жителя Нефтекамска, который планировал поджог мэрии, приговорили к 13 годам колонии

Речь идет об Эрнесте Шамсиярове, которого в 2020 году задержали по подозрению в организации поджога мэрии города. Мужчине предъявили обвинения по нескольким статья УК РФ: приготовление к террористическому акту, содействие террористической деятельности и пропаганда терроризма.

Стало известно, что жителя Нефтекамска, который планировал поджог мэрии приговорили к 13 года лишения свободы. Как уточняет издание «Idel.Реалии» (СМИ признано иностранным агентом), мужчине предъявлены обвинения по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 1.1 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (Пропаганда терроризма). Отмечается, что гособвинение ходатайствовала об избрании наказания для Эрнеста Шамсиярова в виде 17 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также требовало взыскать штраф в размере 500 тысяч рублей и оплатить процессуальные издержки в размере 199 тысяч рублей. Напомним, Эрнеста Шамсиярова задержали еще в августе 2020 года по подозрению в подготовке поджога мэрии города и здания «БашРТС-Нефтекамск» при помощи «коктейля Молотова». По версии следствия, умысел у мужчины возник после потери постоянного источника дохода. Так, предполагается, что цель планируемой акции заключалась в «дестабилизации деятельности органов власти». Как сообщали в региональном Следкоме, к протесту Шамсияров открыто призывал в интернете. Так, окончательное обвинение мужчине было предъявлено только летом 2021 года.

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