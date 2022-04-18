Жители Башкирии показали берег озера Таштуй покрытый мертвой рыбой и мертвую выдру

Жители Башкирии показали берег озера Таштуй покрытый мертвой рыбой и мертвую выдру
Жители Башкирии показали берег озера Таштуй покрытый мертвой рыбой и мертвую выдру
Сегодня, 09:07ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Жуткое видео прогулки, судя по всему, отца с ребенком по берегу озера Таштуй в Абзелиловском районе Башкирии было опубликовано в социальных сетях 15 апреля.

На видео снятом местными жителями на берегу озера Таштуй в Абзелиловском районе Башкирии поистине пугающая картина — прибрежная линия буквально усыпана мелкой рыбой, кверху брюхом лежат и более крупные рыбы.

Видео:тг-канал @Serle_102

Любознательный голос ребенка спрашивает у взрослого, глядя на весьма крупную рыбу «а это кто?», ему поясняют что «это ротан», но на берегу не только дохлая рыба, но и мертвая выдра.

И это не первый подобный случай в Башкирии даже за последний год. Прошлым летом активисты засняли озеро Графское и его берег, покрытый мертвой рыбой, в июле мертвая рыба заполонила реку Худолаз в Сибае, а в сентябре гибель рыбы фиксировали и в реке Шугуровке в Уфе. После гибели рыбы в реке Шугуровка специалисты обнаружили в воде превышение хлоридов и сульфатов. А вот мор рыбы в Худолазе связали с аномальной жарой, на Графском же озере «источников негативного воздействия на водный объект, повлекших гибель рыбы на озере выявить не удалось».

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