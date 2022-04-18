Власти Башкирии хотят продать судоремонтный завод, чтобы спасти. Но может стать хуже

«Из того, что я слышал от знакомых: инвестор якобы хочет выкупить у Минземимущества (кредитора) долги в размере 500 млн и еще 500 млн вложить в завод. Зная, кто этот инвестор, предполагаю, что через пару лет он скажет, что дело безнадежное и надо всю эту лавку закрывать, а территорию забрать под жилье. Потому что купить за 1 млрд 24 га в Затоне на берегу реки с коммуникациями — это вообще неплохая идея. Но тогда накроется медным тазом вообще все, что связано с водой в Уфе», — отмечает он.