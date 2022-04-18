В Уфе пройдет благотворительный рок-концерт в поддержку подопечных Уфимского хосписа

21 апреля в Уфе пройдет концерт в поддержку Уфимского хосписа — организации, которая строит первый в регионе стационар и уже сегодня помогает детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями.

Идея благотворительного концерта возникла у группы «Виски». «А направить средства в поддержку хосписа предложил мой сын — Азат Билялов, он работает в БГМУ. Задумку поддержал Сергей Рудой — один из пионеров создания паллиативной медицины в России и Башкирии, — рассказывает Ринат Билялов. — Будем рады видеть всех, гостей ждет традиционный рок-н-рол, хорошие, добрые песни и атмосфера доброжелательности, сердечности и единения». Концерт «Рок-н-ролл во благо ближним» пройдет 21 апреля в музыкальном ресторане MusicHall. Сбор в 19.00, начало в 20.00. Вход свободный. Напомним, строительство первого в регионе стационара для детей и взрослых с неизлечимыми заболеваниями ведется в Уфе за ТРЦ «Мега». В нем предусмотрено 60 койко-мест, а также 6 выездных бригад. Строительство ведется полностью на благотворительные пожертвования, застройщиком является АО «СЗ ИСК г. Уфы». С 2019 года организация «Уфимский хоспис» помогает своим подопечным в выездном формате.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter