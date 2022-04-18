В Уфе на берегу Белой намерены построить эко-отель за 50 миллионов рублей

В Уфе на берегу Белой намерены построить эко-отель за 50 миллионов рублей
В Уфе на берегу Белой намерены построить эко-отель за 50 миллионов рублей
Сегодня, 11:25ОбществоФото: 1MI
На берегу реки Белой в Уфе планируется построить круглогодичный эко-отель. Объем инвестиций на первом этапе будет составлять 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В Уфе на берегу реки Белой компания «Ак Яр» намерена возвести круглогодичный эко-отель. По информации пресс-службы правительства республики, для реализации проекта на начальном этапе потребуются инвестиции в размере около 50 миллионов рублей. Кроме того отмечается, что будет создано 15 новых рабочих мест.

Так, по словам гендиректора Корпорации развития РБ Наиля Габбасова, необходимо быть готовым «к кратному увеличению» потока туристов, так как столица Башкирии становится одним из главных туристических центров страны.

Предполагается, что эко-отель будет включать в себя глэмпинги, также на территории будет оборудована пляжная зона, детская площадка, доступны будут и прогулка на сапбордах, квадроциклах, а также экскурсии по реке Белой.

Ранее, власти одобрили проект комплекса эко-отелей «Семейные истории» в Караидельском районе. В проект планировалось 96 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что открытие отелей запланировано на 1 июня этого года. В Госкомитет по туризму предполагали, что турпоток в эко-отели составит 25 тысяч человек и создаст 25 рабочих мест.

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