В Стерлитамаке ветераны пришли в детсад и показали детям макеты оружия армии России

В Стерлитамаке ветераны пришли в детсад и показали детям макеты оружия армии России
В Стерлитамаке ветераны пришли в детсад и показали детям макеты оружия армии России
Сегодня, 10:35ОбществоИрина ДеревянчукФото: https://vk.com/oo_nabat_str
Беседу по военно-патриотическому воспитанию с дошкольниками и демонстрацию оружия провели участники общественной организации «Набат», о чем рассказали в соцсети 14 апреля.

Мужчины в камуфляже и с макетами оружия, которое используется армией России, пришли в Стерлитамакский детский сад № 19. Участники общественной организации «Набат», ветеранской организации «Союз участников вооруженного конфликта в Чеченской Республике» посетили воспитанников дошкольного учреждения с беседой «по военно-патриотическому воспитанию».

Фото:https://vk.com/oo_nabat_str

На фото, опубликованных в сообществе общественной организации «Набат» в соцсети дети изучают макеты оружия, демонстрируют свою физическую подготовку и слушают рассказы мужчин, однако о чем были эти рассказы — неизвестно.

Напомним, что уроки патриотического воспитания активно стали проводиться и в Башкирии и по всей России после начала военной спецоперации на Украине в феврале. Но ранее подобные мероприятия проводились в основном для школьников среднего и старшего звена, а в Минобре Mkset поясняли, что проводятся они для того, чтобы школьники, которые «не способны отличить проверенные источники информации от рекомендуемых ему соцсетями рекламных постов с дезинформацией, которые заполонили трафик» нашли ответы на свои вопросы. Уточнялось и то, что проводили такие уроки педагоги, психологи и учителя истории.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы