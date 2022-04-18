В РФ на особо охраняемых зонах появятся новые объекты экотуризма

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел в Сочи совещание по вопросам развития экотуризма в России. Эксперты сошлись во мнении, что в настоящее время необходима серьезная работа по развитию экологического туризма в стране.

Как заявил зампредседателя Правительства РФ, наша страна имеет колоссальный потенциал для расширения экотуризма. Россия является государством-лидером по площади особо охраняемых природных зон, но в общей структуре национального туристического рынка доля экотуризма не превышает двух процентов, пишет Newizv.ru. Дмитрий Чернышенко считает, что национальный экотуризм нуждается в поддержке. По его словам, необходима серьезная работа и выделение финансирования на создание инфраструктуры заповедников и национальных парков. Существующие курортные территории следует развивать и дальше. Требуется системный подход в данном вопросе, а именно — необходимо использовать зеленые стандарты при возведении новых объектов. «Наша цель — создать комфортную инфраструктуру — санатории, гостиницы, популярные курорты с высоким уровнем сервиса, куда поедут как российские, так и иностранные туристы», — обратил внимание вице-премьер РФ. В рамках нацпроекта планируется создать туристические объекты на особо охраняемых и иных природных территориях России, включая Дальний Восток. Соответствующее поручение зампредседателя Правительства РФ дал Ростуризму и Министерству природных ресурсов и экологии РФ совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Кроме того, в ходе заседания эксперты также рассмотрели вопросы, связанные с перспективами развития горной территории города-курорта Сочи. На Камчатке будет возведен курорт «Три вулкана». Соглашение об этом недавно подписали АО «Корпорация Туризм.РФ» и ООО «Васта Дискавери». В качестве основного инвестора выступает инвестиционная компания «Интеррос», основателем которой является Владимир Потанин. Новый курорт будет включать в себя пять подъемников, 30 километров горнолыжных трасс и гостиницу на тысячу номеров. Этот курорт войдет в проект «Туризм.РФ» по созданию сети курортных объектов в России. Проект госкорпорации предполагает строительство курорта «Лаго-Наки» в Республике Адыгея и еще 10 новых объектов в Костромской, Свердловской и Омской областях и Республике Карелия. Как отметил глава «Интерроса» Сергей Батехин, деятельность компании была всегда направлена на поддержку проектов, которые не только приносят прибыль, но и способствуют созданию инфраструктуры и развитию новых направлений отдыха.

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