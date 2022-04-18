В Минэкологии Башкирии прокомментировали массовую гибель рыбы на озере Таштуй

Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии сняли на видео берег озера Таштуй в одноименной деревне, который покрыт мертвой рыбой, как мелкой так и крупной, кроме рыбы на берегу находилась и мертвая выдра.
Известно, что специалист выехал на место событий и увидел мертвую рыбу на берегу своими глазами. Приложили в ведомстве и фотографии того, что он увидел на берегу озера. Однако по данным пресс-службы министерства при обследовании не были выявлены источники, которые могли были загрязнять озеро.
В месте гибели рыбы осуществляется отбор пробы для определения качества природной воды.пресс-служба Минэкологии Башкирии
Также в пресс-службе министерства экологии Башкирии сообщили о том, что материалы по ситуации в скором времени отправятся в Росрыболовство, а именно в его Средневолжское территориальное управление.
Уточнили в ведомстве и то, что позже будут известны и результаты анализов проб воды. Mkset следит за развитием событий.