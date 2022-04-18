В Башкирии в озере Таштуй с мертвой рыбой не нашли превышений ПДК вредных веществ

Пресс-служба Минэкологии Башкирии предоставила информацию о проведенных анализах проб воды из озера Таштуй, которое на этот раз стало прудом. Выяснилось, что пробы отобранные еще в субботу, 16 апреля, не содержат превышений предельно допустимой концентрации каких-либо вредных веществ.
Также выяснилось и возможная причина гибели рыбы – предполагается, что ей стал зимний замор. Также не были выявлены и вероятные источники влияния на Таштуй.
Напомним, речь идет о озере или же пруде Таштуй в Абзелиловском районе, где в прошлую пятницу 15 апреля местные жители увидели и засняли на видео берег водоема усыпанный не только мертвой мелкой и крупной рыбой, но и мертвой выдрой.