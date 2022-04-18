В Башкирии в озере Таштуй с мертвой рыбой не нашли превышений ПДК вредных веществ

В Башкирии в озере Таштуй с мертвой рыбой не нашли превышений ПДК вредных веществ
В Башкирии в озере Таштуй с мертвой рыбой не нашли превышений ПДК вредных веществ
Сегодня, 12:11ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба минэкологии Башкирии
Названа и предположительная причина гибели рыбы и животных – зимний замор, сообщили в Минэкологии Башкирии 18 апреля

Пресс-служба Минэкологии Башкирии предоставила информацию о проведенных анализах проб воды из озера Таштуй, которое на этот раз стало прудом. Выяснилось, что пробы отобранные еще в субботу, 16 апреля, не содержат превышений предельно допустимой концентрации каких-либо вредных веществ.

Также выяснилось и возможная причина гибели рыбы – предполагается, что ей стал зимний замор. Также не были выявлены и вероятные источники влияния на Таштуй.

Напомним, речь идет о озере или же пруде Таштуй в Абзелиловском районе, где в прошлую пятницу 15 апреля местные жители увидели и засняли на видео берег водоема усыпанный не только мертвой мелкой и крупной рыбой, но и мертвой выдрой.

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