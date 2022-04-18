Штраф за цитату и кадровые перестановки в правительстве: Главное за день в республике

В столице республики задержали вышедшего на одиночный пикет уфимца. Примечательно, что при уфимце был с собой плакат с выведенной на нём цитатой рэпера Тупака Шакура. Мужчина был задержан, и сейчас ему грозит штраф до 100 тысяч рублей по статье за дискредитацию Вооруженных сил РФ.