Штраф за цитату и кадровые перестановки в правительстве: Главное за день в республике

В правительстве региона произошел ряд кадровых перестановок. Так, должность вице-премьера Башкирии занял Азат Бадранов. Сообщается, что чиновник будет курировать социально-политические вопросы. Также должность вице-премьера заняла министр финансов республики Лира Игтисамова. Об этих назначениях стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве республики 18 апреля.
Также сегодня стало известно, что новое ведомство — Министерства предпринимательства и туризма Башкирии возглавит экс-мэр города Сибай Рустем Афзалов. Примечательно, что на посту мэра Афзалов запомнился жителям города тем, что назвал активиста «экскрементом». Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Сегодня глава региона Радий Хабиров высказался о необходимости сохранения дома Бухартовских. Также в ходе своего заявления глава региона высказался и ситуации с поджогом памятника архитектуры. По его словам, вандалам стоило бы «уши оборвать». Также Радий Хабиров поделился своей мечтой: ночь, лес и симфоническая музыка.
В столице республики задержали вышедшего на одиночный пикет уфимца. Примечательно, что при уфимце был с собой плакат с выведенной на нём цитатой рэпера Тупака Шакура. Мужчина был задержан, и сейчас ему грозит штраф до 100 тысяч рублей по статье за дискредитацию Вооруженных сил РФ.