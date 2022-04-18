Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова за год увеличила доход в 1,7 раза

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова за год увеличила доход в 1,7 раза
Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова за год увеличила доход в 1,7 раза
Сегодня, 17:24ОбществоЭлина СайфрановаФото: Совет Федерации
Лилия Гумерова наряду с другими чиновниками России отчиталась о своих дохода за 2021 год. Выяснилось, что сенатор от Башкирии в 2021 году заработала более 11 миллионов рублей.

Совет Федерации обнародовал декларацию о доходах чиновников за 2021 год. Так, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова в прошлом году заработала 11,2 миллиона рублей, что на 4,5 миллиона больше, чем в 2020 году.

К слову, у супруга сенатора доходы выросли — на 1 миллион рублей и общая сумма за 2021 год составила 3,1 миллиона рублей.

Отметим, что в собственности у Лилии Гумеровой все также квартира в 70,6 квадратных метра, к тому же, в пользовании у чиновницы находятся две квартиры площадью 130,2 и 126,7 квадратных метра. Что касается транспорта, то на супруга Лилии Гумеровой записан автомобиль Volkswagen Touareg.

Напомним, что Лилия Гумерова с 2014 года является членом Совета Федерации и с 2019 года занимает пост председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Тем временем, доход экс-мэра Уфы, а ныне члена комитета Совета Федерации по экономической политике Ирека Ялалова составил 7,1 миллиона рублей. В список имущества чиновник задекларировал квартиру площадью 146,5 квадратов, дом — 611,4 квадратных метра, земельный участок, гараж, хозяйственное строение, парковочное место и сам автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Что касается супруги сенатора, то за 2021 года она заработала 332 тысячи рублей. Кроме того, на женщину записаны две квартиры, парковочное место и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120.

Ранее мы сообщали о доходах депутатов Государственной думы РФ от Башкирии. Так, наибольший доход задекларировал депутат Владимир Сенин — 94,6 миллиона рублей, а наименьший — Ирина Панькина, всего 3,5 миллиона рублей. Кроме того, оказалось, что депутат Рифат Шайхутдинов, как и его супруга, владеет заграничной жилплощадью.

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