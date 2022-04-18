Родители детей-диабетиков в Башкирии атаковали соцсети Хабирова из-за отписок властей

Мамы детей с диабетом 1 типа пришли в ярость и потребовали как минимум исполнить решения судов, которые они выиграли и не церемонились в ответ на типовые ответы минздрава на странице главы Башкирии, произошло это под его постом в соцсети от 18 апреля.

Родители детей-инвалидов с диагнозом сахарный диабет первого типа атаковали страницу главы Башкирии Радия Хабирова в социальной сети с требованием немедленно обратить внимание на их проблему. Примечательно, что немалая часть родителей уже прошла суды, которые обязали обеспечить детей приборами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. На этот раз разъяренных родителей не устроили ответы сообщества минздрава, которое в ответ на полные гнева и отчаяния сообщения от родителей, просит уточнить данные. Родители прямым текстом пишут – речь идет о всех детях-диабетиках Башкирии, им всем нужны данные приборы. Особенно ярко и аргументированно на странице главы высказалась пользовательница Гузель Крайслер. женщина напомнила, что около года назад Радий Хабиров в ходе координационного совета по делам инвалидов пообещал помочь детям-инвалидом именно с обеспечением их оборудованием для непрерывного мониторинга гликемии. Обещанного 3 года ждут? Почему не отвечаете за свои слова? Почему 50 регионов изыскали средства для помощи таким детям,а вы нет? Назовите фамилию того,кто не может выделить из республиканского бюджета деньги на обеспечение медизделиями детей-инвалидов?Гузель Крайслер Попросила женщина и Минздрав Башкирии не утруждаться и не тратить время на отписки. Вопрос лично главе республики. К главе Башкирии дети-инвалиды обращались лично!Гузель Крайслер Вопросы достаточно жестко ставили и другие родители, так как пост на стене главы был посвящен строительству, они не стесняясь спрашивали главу – неужели строительство важнее жизни и здоровья детей-инвалидов. Напомним, в минувшую пятницу стало известно о возбуждении прокуратурой уголовного дела по причине того, что в 2019 году работники минздрава Башкирии закупили более 3,7 тысячи упаковок препарата «Трипторелин» для онкологических больных на сумму 51 миллион рублей. Однако просчитались и приобрели куда большее количество препарата, чем требовалось. В результате более полутора тысяч пачек дорогостоящего препарата, стоимость которых перевалила за 10 миллионов рублей просто напросто пропали, их нельзя применять по прямому назначению, так как срок годности важного и дорогого лекарства истек.

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