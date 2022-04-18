Глава Башкирии признался, что мечтает сделать ночью в лесу вместе с чиновниками

Глава Башкирии признался, что мечтает сделать ночью в лесу вместе с чиновниками
Глава Башкирии признался, что мечтает сделать ночью в лесу вместе с чиновниками
Сегодня, 14:56ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Глава Башкирии напомнил чиновникам об их общей мечте, реализовать которую нужно ночью в лесу, озвучил ее он на оперативке в правительстве Башкирии 18 апреля.

Выслушав практически все доклады с сегодняшней крайне яркой и богатой на новости оперативке в правительстве региона Радий Хабиров начал обсуждать и ближайшие планы. Перед этим он похвалил музей Шульган-таш. В частности он уточнил, что уже в скором времени собирается наведаться в Бурзянский район, до конца апреля, и посмотреть музей и провести совещание.

Также обозначил Хабиров и то, что между 20 мая и 1 июня планирует провести в Бурзянском районе большое действо, приуроченное к открытию музея.

Помните, наша с вами мечта – ночь, лес и симфонический оркестр нашей республики играет замечательные мелодии.Радий Хабиров

В ответ главе республики чиновники ответили коротко и ясно – “работаем”

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