1.Когда планируете переехать? Одним семьям сроки не важны, они не стеснены в финансах и во времени. Другие считают буквально каждую неделю, например, до рождения ребенка или окончания срока аренды квартиры. Ситуации бывают разные, и они имеют значение при принятии решения. 2. Планируете вкладывать деньги постепенно или готовы внести всю сумму сразу? Для одних не проблема сразу оплатить полную стоимость объекта недвижимости, другим удобнее отдавать деньги частями. От этого также зависит необходимость оформления банковского займа. 3. Проявляете интерес к строительству? Даже если человек планирует нанять бригаду, которая выполнит все виды работ на объекте, ему придется вникать во многие процессы, принимать решения. Когда даже мысль об этом вызывает отторжение, то не стоит ввязываться в стройку. 4. Хотите контролировать темп и ход работ? Хозяин будущего жилища должен принимать решения о выборе строительных материалов, контролировать качество проделанных работ, что умеют далеко не все. Ответы на эти простые вопросы помогут принять решение в пользу одного из двух вариантов — строительство дома или покупка готового коттеджа.