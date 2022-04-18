Полиция посчитала дискредитацией ВС России плакат уфимца с цитатой рэпера

Напомним, административных дел по факту дискредитации ВС РФ в Башкирии уже несколько. Кроме того, на прошлой неделе глава следкома Башкирии Денис Чернятьев рассказал о первом уголовном деле за дискредитацию Вооруженных Сил в отношении пенсионерки, причиной же для возбуждения которого стал репост в социальной сети.