Полиция посчитала дискредитацией ВС России плакат уфимца с цитатой рэпера

Вчера, 17 апреля, житель Уфы вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором была написана цитата из композиции зарубежного ныне покойного рэп-исполнителя 2Pac. В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что этот плакат дискредитировал деятельность Вооруженных Сил РФ, за что собственно его автор и оказался в отделении полиции.
Действия пикетчика были квалифицированы как административное правонарушение, появившееся в КоАП РФ 4 марта нынешнего года после начала военной спецоперации России на Украине. Максимальное наказание по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» — штраф размером в 100 тысяч рублей.
Напомним, административных дел по факту дискредитации ВС РФ в Башкирии уже несколько. Кроме того, на прошлой неделе глава следкома Башкирии Денис Чернятьев рассказал о первом уголовном деле за дискредитацию Вооруженных Сил в отношении пенсионерки, причиной же для возбуждения которого стал репост в социальной сети.