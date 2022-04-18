Полиция посчитала дискредитацией ВС России плакат уфимца с цитатой рэпера

Полиция посчитала дискредитацией ВС России плакат уфимца с цитатой рэпера
Полиция посчитала дискредитацией ВС России плакат уфимца с цитатой рэпера
Сегодня, 11:29ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Теперь жителю Уфы может грозить штраф до 100 тысяч рублей, сообщили пресс-служба МВД Башкирии 18 апреля.

Вчера, 17 апреля, житель Уфы вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором была написана цитата из композиции зарубежного ныне покойного рэп-исполнителя 2Pac. В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что этот плакат дискредитировал деятельность Вооруженных Сил РФ, за что собственно его автор и оказался в отделении полиции.

Действия пикетчика были квалифицированы как административное правонарушение, появившееся в КоАП РФ 4 марта нынешнего года после начала военной спецоперации России на Украине. Максимальное наказание по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» — штраф размером в 100 тысяч рублей.

Напомним, административных дел по факту дискредитации ВС РФ в Башкирии уже несколько. Кроме того, на прошлой неделе глава следкома Башкирии Денис Чернятьев рассказал о первом уголовном деле за дискредитацию Вооруженных Сил в отношении пенсионерки, причиной же для возбуждения которого стал репост в социальной сети.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы