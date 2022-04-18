Пермская ЦБК организовала установку камер видеонаблюдения для жителей Голованова

Население Голованова на собрании с активом микрорайона поддержало предложение ПЦБК по организации видеонаблюдения. До конца апреля в планах установить до 10 видеокамер. Сегодня они работают на главных социально значимых объектах и в общественных местах. Кадры с камер видеонаблюдения выводятся на экран монитора оператора и хранятся на специальном сервере. Об этом информирует properm.ru.