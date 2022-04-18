Пермская ЦБК организовала установку камер видеонаблюдения для жителей Голованова

Население Голованова на собрании с активом микрорайона поддержало предложение ПЦБК по организации видеонаблюдения. До конца апреля в планах установить до 10 видеокамер. Сегодня они работают на главных социально значимых объектах и в общественных местах. Кадры с камер видеонаблюдения выводятся на экран монитора оператора и хранятся на специальном сервере. Об этом информирует properm.ru.
Генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков сказал, что предприятие прилагает все усилия для безопасности людей. Первые камеры, которые установили в оживленных местах Голованова, уже доказали свою эффективность. Преступников всегда проще найти, если имеется видеозапись случившегося. ПЦБК предоставляет информацию полиции. Силовые структуры могут быстро отреагировать на заявления потерпевших.
Недавно камеры видеонаблюдения в Голованове позволили обнаружить молодых людей, которые исписали арт-объект «Хоккейный мяч» на аллее имени В. Шокина на улице Корсуньской. Несовершеннолетних заставили отмывать композицию. Другой случай зафиксирован вечером на улице Бенгальской. Там мужчина отобрал у 8-летней девочки мобильник и сбежал с места преступления. Видеозапись помогла оперативникам обнаружить вора. Телефон вернули его владелице.
По словам бабушки девочки, внучка получила свой сотовый через четыре дня. Вора нашли очень быстро по камерам видеонаблюдения. Сегодня камеры современные - распознают лица, и установка видеокамер - дело полезное.
Для обеспечения безопасности населения Голованова работники ПЦБК, входящие в добровольную народную дружину Орджоникидзевского района, совместно с полицейскими в темное время суток патрулируют улицы микрорайона, проводят профилактические рейды.