Музыканта из Уфы Андрея Губина выживают из собственной квартиры

Музыканта из Уфы Андрея Губина выживают из собственной квартиры
Музыканта из Уфы Андрея Губина выживают из собственной квартиры
Сегодня, 10:28ОбществоФото: Программа «Сегодня вечером»
Страдающий от неизлечимой болезни музыкант Андрей Губин был вынужден съехать из собственной квартиры в съёмную однушку из-за шумных соседей, сообщил Губин в программе «Хватит слухов».

Известного в 90-е музыканта Андрея Губина выживают из собственной квартиры шумные соседи. Отметим, что музыкант страдает от тяжелого заболевания — левосторонняя прозопалгия — пациент с таким диагнозом постоянно ощущает боль во всем теле.

Как сообщил музыкант в программе «Хватит слухов», на данный момент он живет один, но каждый день происходит «какая-то мерность», в частности, соседи поют «страшными голосами», что в свою очередь ухудшает состояние здоровья Андрея Губина. Потому мужчина готов съехать из собственных апартаментов даже в скромную однокомнатную квартиру.

Напомни, что данный диагноз 47-летнему Андрею Губину поставили ещё в 2000-х годах. Так, мужчина признаётся, что каждое утро просыпается с болью. Медики не могут облегчить течение болезни.

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