Долларовый миллиардер из Уфы Евгений Швидлер попросил не называть его россиянином

Долларовый миллиардер из Уфы Евгений Швидлер попросил не называть его россиянином
Долларовый миллиардер из Уфы Евгений Швидлер попросил не называть его россиянином
Сегодня, 08:25ОбществоИрина ДеревянчукФото: rnbee.ru
Представитель олигарха Швидлера, попавшего под санкции, заявил, что тот «не является и никогда не был гражданином РФ», сообщил журнал Forbes 15 апреля.

По сообщению американского издания Forbes, уроженец Уфы, а ныне гражданин США Евгений Швидлер, оказался в числе предпринимателей, которые обращались в редакцию журнала с просьбой о том, чтобы их не называли гражданами РФ. Как уже было сказано выше представитель олигарха сообщил, что Швидлер не гражданин России и не был им никогда. Гражданство же США Швидлер получил в 1994 году. В 2010 же году он стал подданным Великобритании.

Слова о том, что Швидлер никогда не был гражданином РФ подразумевают, что олигарх родился в Советском Союзе и никогда не имел паспорта Российской Федерации, то есть технически не являлся и ее гражданином.

По санкции британского правительства после начала военной спецоперации России на Украине Швидлер, по сообщению издания, попал из-за тесных связей с Романом Абрамовичем. Состояние Швидлера журнал оценивает в 1,6 миллиарда долларов.

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