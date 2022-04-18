Долларовый миллиардер из Уфы Евгений Швидлер попросил не называть его россиянином

Представитель олигарха Швидлера, попавшего под санкции, заявил, что тот «не является и никогда не был гражданином РФ», сообщил журнал Forbes 15 апреля.

По сообщению американского издания Forbes, уроженец Уфы, а ныне гражданин США Евгений Швидлер, оказался в числе предпринимателей, которые обращались в редакцию журнала с просьбой о том, чтобы их не называли гражданами РФ. Как уже было сказано выше представитель олигарха сообщил, что Швидлер не гражданин России и не был им никогда. Гражданство же США Швидлер получил в 1994 году. В 2010 же году он стал подданным Великобритании. Слова о том, что Швидлер никогда не был гражданином РФ подразумевают, что олигарх родился в Советском Союзе и никогда не имел паспорта Российской Федерации, то есть технически не являлся и ее гражданином. По санкции британского правительства после начала военной спецоперации России на Украине Швидлер, по сообщению издания, попал из-за тесных связей с Романом Абрамовичем. Состояние Швидлера журнал оценивает в 1,6 миллиарда долларов.

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