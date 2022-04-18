Бизнесмен Куйбида может разделить и продать Петропавловскую судоверфь на Камчатке

Бывшие бизнес-партнеры рыбопромышленник Николай Куйбида и предприниматель Андрей Обедин судятся между собой за Петропавловскую судоверфь. По мнению журналистов, Куйбида намеренно переводит дело в уголовно-правовое русло из арбитражных судов с целью раздела бизнеса.

Издание mk.ru пишет, что Петропавловская судоверфь в 2014 году была официально признана банкротом. Объект вызвал интерес у предпринимателей из Китая, но бизнесмены Павел Руденко и Андрей Обедин решили ее восстановить. Об этом стало известно от жены предпринимателя Обедина Анастасии. «Руденко еще в 2013 создал фирму АО „Комкон“, которая на момент торгов уже имела в собственности ряд объектов судоверфи», — отметила она. Анастасия Обедина подчеркнула, что партнеры сумели выиграть торги и приступили к поиску инвесторов. Они вышли на Николая Куйбиду и решили разделить бизнес на три части: каждому партнеру полагалось по 33 процента. При этом Руденко выступал бы в схеме как идейный лидер и вдохновитель, а Куйбида и Обедин — как основные инвесторы. Обедина отметила, что средства на развитие Петропавловской судоверфи выделялись участниками в равных долях. Однако в средствах массовой информации единственным учредителем и акционером «Комкона» называли Николая Куйбиду. По ее словам, добиться этого Куйбида смог, оставив за бортом остальных партнеров. Обедина рассказала, что ее супруг на протяжении двух лет занимался восстановлением верфи, однако спустя несколько лет погряз в судебных разбирательствах. В прошлом году против Обедина и Руденко выдвинули обвинение в попытке захвата Петропавловской судоверфи. Предпринимателей подозревали в попытке хищения собственности и акций предприятия на общую сумму около полутора миллиардов рублей у «единственного акционера компании, бизнесмена и инвестора Николая Куйбиды». Интересным является тот факт, что практически одновременно с возбуждением уголовного дела против Обедина Руденко в судебном порядке смог вернуть себе акции предприятия и вернулся в бизнес. Он выяснил, что в ноябре 2020 года «Комкон» заключил договор подряда на проведение работ компанией «Электроспецстрой» на территории АО «Комкон» на сумму шестьдесят один миллион рублей. На тот момент предприятие находилось под управлением Николая Куйбиды. При этом работники судоверфи не знают о существовании компании «Электроспецстрой» и говорят, что никакие работы на территории «Комкона» не проводились. После изучения документов из налоговой Руденко узнал, что компания «Электроспецстрой» на протяжении двух лет не подавала отчетности. То есть предприятие, с которым Куйбида заключил многомиллионный договор на проведение подрядных работ, существует только на бумаге. С этим Руденко обратился к правоохранителям — бизнесмен написал заявление, но дело не возбудили до настоящего времени. Известно, что Николай Куйбида, пока Руденко и Обедин находятся под следствием, обратился с исковым заявлением о признании «Комкона» банкротом. Однако иск был отклонен Арбитражным судом Камчатского края. Куйбиду такое решение не устроило, и он подал апелляцию. По мнению журналистов, в его планы может входить раздел судоверфи с целью последующей продажи на торгах.

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