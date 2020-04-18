В Уфе сообщили о порядке празднования Пасхи

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Администрация города просит жителей воздержаться посещения церквей и кладбищ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
На этих выходных православные Башкирии отметят один из главных праздников христиан – Пасху. В связи с режимом «самоизоляция», введенном в республике, празднование Пасхи в этом году претерпело изменения.
Как сообщается на сайте мэрии, в Уфе богослужения состоятся в 18 храмах. Однако в них смогут принять участие только сами священники. Для остальных же верующих будет доступна трансляция в прямом эфире по местному телевидению.
На брифинге, состоявшемся в администрации Уфы, также призвали уфимцев перенести посещение кладбищ в родительский день. Это ограничение не касается только тех, кто хоронит своих родных.
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