В Уфе разъяснили горожанам порядок покупок товаров в гипермаркетах
18 апреля, 13:39ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Актуальная информация опубликована на сайте администрации города.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В столице Башкирии разъяснили, каким образом необходимо делать покупки в крупных гипермаркетах Уфы. Администрация города опубликовала комментарий заместителя мэра Рустема Газизова по этому поводу.
По его словам, в крупные магазины можно заходить за покупками только тем жителям, которые живут в непосредственной близости от них. То есть, принцип радиуса 150 метров вокруг дома должен сохранятся и в данном случае.
То есть, жителям города, которые проживают в других районах Уфы, запрещается посещать гипермаркеты. Это объясняется отсутствием регламентирующего подобные поездки документов.
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